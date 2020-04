Qu’est-ce que Swipe Life ?

Swipe Life, c’est pour tous ceux qui essaient d’établir une connexion. Ça peut vouloir dire une rencontre Tinder dans un bar branché ou swiper sur ton canapé à 2 h du mat avec un tas de Doritos. (Nous ne jugeons pas. Jamais.) Ça parle des hauts (souvent drôles) et des bas de tes rencontres, et de ce que tu manges, vois, fais, portes et dépenses en chemin.

Pour des dizaines de millions de personnes dans le monde entier, Tinder joue un rôle important dans les rencontres. Télécharger Tinder pour la première fois est un événement en soi comme la première fois que tu as acheté de la bière ou, eh bien, ta première fois. Et nous voulons entendre parler de tes aventures sur et en dehors de l’app. Swipe Life est un endroit où nous pouvons raconter tes histoires.

Mais comme pour toute bonne rencontre, nous aurons aussi l’opportunité de parler de nous, n’est-ce pas ? Nous savons que tu vas parler de nous de toutes façons (nous rougissons) et nous voulons faire partie de cette conversation.Alors prends une chaise, sers-toi un verre (si tu bois) et parlons. Approfondissons ce qui rend les rencontres amusantes, drôles, ce qui les rend un peu désordonnées ou même déchirantes. Parlons du rôle que les rencontres en ligne jouent dans la culture d’aujourd’hui. Nous avons des choses à dire. Mais nous sommes aussi impatients de t’entendre.