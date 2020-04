Whether you’re here to make meaningful, long-term connections or here to have a few short-term laughs, what you say and do matters.

Nous voulons que tout le monde passe un bon moment ici, mais pas au détriment des autres. Voici un guide pour tous les lourdauds qui ne réalisent pas qu’ils sont gênants, et qui ont besoin d’apprendre à séduire sans dépasser les bornes. Excusez-nous pendant qu’on vous évite de mettre davantage de gens mal à l’aise.

Quand vous êtes en ligne, vous pouvez explorer des facettes de votre personnalité que vous ne montrez pas toujours à vos amis proches ou à vos abonnés Insta. C’est une des choses qui rendent les rencontres en ligne géniales. Vous pouvez tester plusieurs versions de vous, et il y a beaucoup à découvrir chez chacun(e). Mais rappelez vous qu’être en ligne c’est aussi être dans le monde réel : ce sont de vraies personnes qui lisent votrebioet reçoivent vosmessages, et elles ont de vrais sentiments. Que vous soyez là pour construire des relations solides sur le long terme, ou pour quelques rigolades ponctuelles, ce que vous dites et faites compte.

Si vous voulez vraiment réussir sur Tinder, vous devez vous assurer de vous tenir au plus bas de l’échelle de la lourdeur. Arrêtez tout de suite de faire ces sept choses gênantes sur l’appli.

1. Demander immédiatement son numéro.

Honnêtement, on est un peu blessés par la vitesse à laquelle vous voulezquitter Tinder. Demander le numéro de quelqu’un tout de suite c’est chelou, et les gens ne distribuent pas le leur comme McDo distribue sa sauce ketchup. Jouez-la cool et gardez l’échange de numéros pour l’organisation du rencard, ou même pour après votre premier rendez-vous.

2. Être sexuellement explicite dans votre bio.

Si vous cherchez un endroit pour laisser s’exprimer votre libido, procurez-vous un journal. Votre bio n’est vraiment pas l’endroit pour le faire. C’est non seulement hyper gênant, mais ça peut aussi vous faire bannir. Le contenu sexuellement explicite n’est cool que si vous avez le consentement de l’autre.

3. Insulter quelqu’un quivous a rejeté.

Parfois les choses ne fonctionnent pas comme on le voudrait — c’est la vie l’ami(e). Quand quelqu’un refuse de vous voir pour la première ou la cinquième fois, acceptez le rejet avec grâce et non pas avec rage. Tout ce que cela engendre, c’est prouver à l’autre qu’il ou elle a eu raison de se débarrasser de vous. D’ailleurs, ce type de comportement peut vous faire bannir de Tinder.

4. Parler ouvertement de votre fantasme racial sur votre profil.

Nous ne sommes pas là pour juger, mais nous ne pouvons pas en dire autant pour toutes les personnes qui découvrent votre profil et se demandent pourquoi vous avez ressenti le besoin de leur faire savoir que vous adorez les femmes noires. Ce n’est pas un problème en soi, mais c’est plus qu’on ne veut savoir. Et si vous vouliez juste naïvement indiquer votre préférence au monde, vous êtes accidentellement devenu gênant(e). S’il vous plaît, ne fétichisez pas nos utilisateurs, c’est provocateur et bizarre.

5. Commander un verre pour votre rencard quand il ou elle a dit non.

Commander un verre pour quelqu’un qui a déjà refusé votre offre ne fait pas de vous un héros. Vous jouez l’autorité et c’est un énorme signal d’alarme. Acceptez qu’on vous dise non quoi qu’il arrive car tout le monde préfère les gens qui comprennent le concept du consentement — si vous ne le comprenez pas encore, on vous conseille vivement de vous familiariser avec le sujet.

6. Insister pour raccompagner votre rencard.

Nous recommandons à tout le monde d’être sûrs de leur moyen de transport vers et au départ du lieu de rendez-vous. Si votre rencard préfère marcher seul(e) à minuit ou prendre un taxi pour rentrer chez lui/elle, respectez sa décision et essayez de ne pas le prendre personnellement. Il ou elle veut juste la jouer safe.

7. Envoyer trop de messages.

Inonder la boîte de réception de quelqu’un n’est pas romantique, c’est lourd. Montrez votre intérêt par la qualité de vos messages, pas par la quantité. Vous pouvez vite faire peur à votre Match en étant trop enthousiaste.