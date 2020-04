Quand on vous présente un nouveau profil sur Tinder, vous n’avez pas 36 choix — soit c’est Like, soit c’est Nope — mais quand vous tombez sur quelqu’un que vous connaissez, ça peut vite être flippant. Soyons honnêtes : il y a certaines personnes sur lesquelles on préfèrerait ne pas tomber, que ce soit dans la vraie vie ou sur la toile. Quand ça arrive, on a tous le même réflexe, m’a-t-il/elle vue aussi ? Il se pourrait bien que oui…

Heureusement pour vous, vous êtes sur Tinder, et vous pouvez tous deux faire comme si de rien n’était. Aucun risque de devoir entamer une conversation, sauf si évidemment vous swipez tous les deux à droite. Dans certains cas, vous vous devez de valider, par pure politesse. Un Super Like™ peut très bien vouloir dire « Sympa de te voir ici » et rien de plus. Cela ne veut pas forcément dire que le barista de votre café préféré en pince pour vous depuis des années. Soyons modestes.

Mais dans d’autres cas, un Swipe à gauche est la seule réponse envisageable. Si vous vous trompez et que vous le regrettez dans la seconde, vous pouvez toujours changer d’avis, avec Rewind® sur Tinder Plus ou Tinder Gold sauf si vous avez déjà matché. Alors là, même un statut Gold ne vous épargnera pas la lourde tâche de devoir les supprimer. Et oui — il y a de fortes chances qu’ils le remarquent.

Sans plus tarder, voici les 6 rencontres les plus gênantes qui peuvent vous arriver sur Tinder.

1. Vos collègues

Non, ce n’est ni ce collègue avec qui vous regardez des vidéos BuzzFeed en boucle entre midi et deux, ni celui qui s’approprie toujours les idées des autres en plein meeting avec le boss. C’est bien le nouveau canon, sur qui tout le monde bave depuis des semaines. Certes, sortir avec un collègue est un bon moyen de connaître tous les potins de la boîte, mais posez-vous bien la question : voulez-vous risquer d’avoir des problèmes au travail si ça ne marche pas ? Bon, ok, pourquoi pas, mais seulement s’il vous refile ses tickets resto.

2. Des anciens rencards

Il vous est peut-être déjà arrivé de mettre fin à une histoire et de le regretter amèrement quelques années plus tard. Et puis, il y a les fois — avec une histoire désastreuse par exemple — où vous tirez carrément un trait dessus, sans jamais y repenser. Lorsque vous tombez sur quelqu’un avec qui vous êtes déjà sorti.e sur Tinder, replongez-vous dans vos souvenirs : cette personne mérite-t-elle une seconde chance ? Ou faut-il l’éviter à tout prix ?

3. Le nouvel amoureux de votre BFF

Elle vous a raconté tous les détails croustillants. Vous savez que cette apparition soudaine de son nouveau mec sur Tinder est plus que suspecte. Ne réfléchissez pas plus longtemps et montrez à votre meilleure amie sur quel genre de mec elle est tombée. Il n’y a rien de pire que d’être trompée, et rien ne vaut une bonne vengeance.

4. Vos profs

Il est temps de revoir vos critères d’âge. Certes, vous faites peut-être partie de ces esprits libérés qui pensent que l’âge n’est qu’un chiffre, mais vous pourriez avoir du mal à sortir au restau avec la personne qui note vos partiels. Imaginez les innombrables rencontres secrètes sur le parking du personnel de la fac et les « Salut » gênés quand vous vous croiserez dans les couloirs… On vous l’accorde, c’était super sexy au début dans « Pretty Little Liars » mais en vrai, c’est plutôt relou.

5. Des gens de chez vous

La bonne nouvelle quand vous tombez sur des vieilles connaissances sur Tinder, c’est que vous ne risquez pas d’avoir à écouter leurs opinions politiques douteuses ni d’être invité.e à jouer avec eux au Scrabble sur Facebook. Évidemment, rien ne vous empêche de vous attarder un peu sur leur profil. Après tout, ils pourraient avoir changé pour le mieux.

6. Votre chien

Votre chien est adorable et ultra mimi, mais si quelqu’un doit en profiter, c’est VOUS. Lorsque vous voyez un.e pote ou un.e ex qui s’affiche avec une super photo de votre chien, vous pourriez être tenté.e de l’étrangler (votre pote). Mais ne vous vexez pas trop vite. Ils devront bien admettre à chaque Match qu’il ne leur appartient pas. Bonjour la loose…