La plupart des gens pensent qu’il n’y a pas plus dur que le regard que l’on porte sur soi-même. C’est sûrement parce qu’ils n’ont jamais rencontré les amis de leur date Tinder. Parce qu’ici on ne se fait pas de cadeau… et que de nos jours, une seule paire d’yeux ne suffit plus. Quand arrive le moment de rallier à votre cause les amis de votre date, il s’agit de mettre en place un système infaillible de validation par les amis . J’ai demandé à 10 de mes matchs quelle était leur technique.

1. S’en tenir à ce qui a déjà été testé et approuvé

Des amis éméchés sont des amis heureux alors, oui, ça peut être une piste.





2. Vous serez jugé.

Sauf si vous avez un date avec mon ou ma meilleur(e) ami(e) bien sûr. Dans ce cas, le processus de jugement sera renforcé et systématique, et si ça vous pose problème, ça sera la même… en pire.

3. “Hey, c’est quoi [leur] prénom ?”

Plus facile à dire qu’à faire quand on sait que neuf fois sur dix, j’oublie le prénom des gens avant même qu’ils aient fini de me le donner.

4. L’honnêteté c’est la clé.

Vrai, sauf si ça implique d’avouer au milieu du rendez-vous que vous préférez l’ami(e) de votre date que votre date lui-même.

5. Misez sur l’aventure, le mystère et le romantisme.

C’est un risque à prendre, mais si vous arrivez à trouver la corde sensible, ça fait plus de points pour vous.

6. Quel genre de hug ?

Pudique et léger ? Franc et puissant ? Je suis perdu !

7. Plus on est de fous plus on rit.

Et c’est encore mieux quand il y a à manger.

8. Fais de beau rêves, mec.

Si on part du principe que ces amis sont des êtres humains et pas des ours polaire, j’ai un doute sur l’intérêt de cette caractéristique.

9. Retournez la situation.

Voici une stratégie tout à fait intelligente en effet, car si mes amis ne louent pas ma beauté, je me fâcherai aveceux et pas avec toi.

10. Aquaman peut sauver la journée (ou au moins le date).

Il y a à manger, à boireetJason Momoa ? En matière de date, on ne peut pas faire mieux,— sauf si c’est un date avec Jason Momoa lui-même. Si je peux me permettre.