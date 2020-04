Mettons les choses au clair : l’acné est l’une des maladies cutanées les plus courantes. Il n’y a aucune raison de vous cacher dans votre chambre quand une imperfection pointe le bout de son nez. Même si nous en avons tous, nous ne pouvons pas résister aux tentatives désespérées de dissimuler nos boutons. Surtout lors d’un rendez-vous. Et passer la nuit chez un rencart peut causer une légère anxiété si vous n’avez pas vos armes habituelles de destruction de boutons sous la main. Vous n’êtes pas les seuls à vouloir prétendre faire partie du petit pourcentage d’adultes sans acné. Pourtant, ce n’est pas une raison pour refuser une invitation à câliner votre chéri(e).

Pour les utilisateurs(trices) de maquillage, la plus grosse erreur serait de passer la nuit chez lui ou chez elle sans enlever votre fond de teint, car il obstrue les pores et peut aggraver l’acné. Quels que soient vos produits de beauté, il est essentiel de vous laver le visage tous les soirs, en particulier pour les personnes ayant une peau sensible. Et heureusement, partout où vous déciderez de passer la nuit, vous êtes presque certain(e) de trouver des produits de cuisine faciles à utiliser pour vous permettre de vous réveiller avec une peau propre et revitalisée.

Que vous ayez besoin de réduire une inflammation, d’apaiser votre peau stressée ou d’un nettoyage en profondeur avant le coucher, vous trouverez ces ingrédients aussi utiles qu’efficaces. À noter : certains de ces remèdes naturels ne sont à utiliser qu’en cas d’urgence et leur application régulière peut clairement provoquer des irritations. Nous vous indiquerons quand ce sera le cas.

Le vinaigre de cidre

Lorsque votre fidèle lotion astringente se trouve à plusieurs minutes de métro ou de voiture, le vinaigre de cidre peut être un puissant moyen de réguler le sébum. Et pas seulement, il peut aussi aider à rétablir l’équilibre du pH de votre peau, ce qui l’empêche de devenir trop grasse ou trop sèche, et permet de réduire les inflammations. Une fois que votre visage est propre, utilisez une boule de coton pour appliquer le vinaigre de cidre sur votre visage. Pour les novices des soins au vinaigre de cidre ou ceux et celles ayant une peau sensible, diluez-le avec de l’eau afin d’éviter les irritations (et nous vous recommandons de vous abstenir d’appliquer du vinaigre de cidre pur sur peau normale). Quoi qu’il en soit, vous pouvez dormir tranquille en sachant que la magie du vinaigre de cidre opère.

Le miel pur

Pour les peaux à tendance acnéique, le miel est un excellent nettoyant. Le miel, en particulier le miel de manuka, possède des propriétés anti-inflammatoires et anti-bactériennes naturelles incroyablement apaisantes pour les peaux stressées. Il n’enlèvera pas le maquillage, mais il pourra vraiment nettoyer votre visage et ce sans provoquer de sécheresse. Les plus expérimentés peuvent même ajouter une pincée de noix de muscade (une demi-cuillère à café pour 25 g de miel environ) pour créer une pâte exfoliante qui apaise et adoucit votre peau. Avant d’appliquer du miel sur votre visage, faites un test sur l’intérieur du coude pour vous assurer que cela ne provoque pas d’irritation. Ne soyez pas surpris(e) si cela devient votre nouveau masque préféré contre l’acné.

La peau de banane

Peut-être avez-vous commencé votre soirée avec un visage sans défaut, et ressenti les prémices d’un bouton commençant à s’épanouir à la fin de votre film. Ou peut-être qu’un bouton recouvert de fond de teint commence à se fâcher et à s’irriter. Heureusement pour vous, les bananes sont un excellent traitement contre les boutons . Bien que les preuves de son efficacité soient encore anecdotiques, cela reste l’un de mes moyens préférés pour réduire l’inflammation provoquée par les boutons et autres kystes. Sur une peau propre, frottez doucement la zone concernée avec la peau de banane. Non seulement cela sèche le bouton, mais cela apaise également l’inflammation.

Les œufs

N’ayez pas honte de vous retrouver avec de l’œuf sur le visage à la fin de la soirée : vous vous réveillerez peut-être avec une peau plus saine. Les œufs sont une excellente source de protéines et contiennent des vitamines A, D et E qui réduisent la taille des pores ainsi que les inflammations. Ils améliorent aussi l’élasticité de la peau. Servez-vous des œufs trouvés chez votre partenaire et appliquez un masque de blanc d’œuf sur une peau démaquillée. Laissez sécher sur votre visage avant de rincer à l’eau tiède.

Les glaçons

Un moyen rapide de réduire la taille d’un bouton consiste à appliquer un glaçon sur la zone concernée. Le froid contracte les vaisseaux sanguins, ce qui réduit l’inflammation douloureuse tout en stimulant la circulation. Appliquez le glaçon à l’aide d’un gant de toilette ou d’une serviette en papier et appliquez une légère pression. Si vous appréciez les résultats, vous pourrez faire preuve de créativité chez vous et infuser vos glaçons d’antioxydants comme le thé vert.

L’huile d’olive

Vous vous inquiétez peut-être à l’idée d’appliquer de l’huile sur une peau grasse et vous avez bien sûr le droit d’être sceptique. Il existe de nombreuses preuves anecdotiques selon lesquelles le nettoyage à l’huile est un remède efficace pour les peaux à tendance acnéique, mais la véritable raison de l’ajouter à cette liste est que l’huile d’olive peut éliminer le maquillage le plus tenace . Trempez une boule de coton dans l’huile et utilisez-la pour enlever ce mascara tenue longue durée. Si vous ne voulez pas boucher vos pores, préparez une concoction constituée aux trois-quarts d’huile d’olive et au quart restant d’hamamélis qui servira à enlever le fond de teint. Oh, et félicitez votre partenaire si l’huile qu’il ou elle achète est bio et non raffinée.

Le bicarbonate de soude

Nettoyer votre visage avec le produit que vous utilisez pour enlever la graisse de vos casseroles peut sembler agressif, mais ne vous méprenez pas : le bicarbonate de soude a pendant très longtemps été considéré comme un exfoliant pour les peaux à tendance acnéique. Comme il possède des propriétés à la fois antibactériennes et anti-inflammatoires, il peut être efficace lorsque vous n’avez pas vos produits habituels sur vous. Bien que certaines célébrités prétendent l’utiliser sur la peau tous les jours, le bicarbonate de soude n’est pas idéal pour un usage quotidien, en raison de son alcalinité et de son caractère abrasif.