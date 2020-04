Pour la plupart, l’attirance physique et sexuelle joue un rôle important dans le choix de la personne avec qui sortir ou avec qui s’associer. Ce n’est pas le cas pour les personnes asexuées, comme les cinq personnes présentées dans la vidéo ci-dessus, qui peuvent, si elles ne s’identifient pas aussi comme aromantiques, être attirées romantiquement par les gens mais ne souhaitent pas avoir de relations sexuelles avec eux. Il n’est pas surprenant de constater qu’être asexué comporte des défis : s’expliquer à ses amis et à sa famille, sortir avec quelqu’un et trouver un partenaire romantique, et se sentir comme si l’on s’intégrait avec ses pairs. Mais ce n’est pas une situation désespérée, car comme vous l’entendrez, “Vous n’êtes pas seul. Nous sommes nombreux et nous vous accueillerons à bras ouverts.”