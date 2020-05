Plus d'excuses: vous avez tout le temps du monde pour être plus intentionnels dans vos conversations. Lancez vous.

Parce qu’un “hola papi mais que pasa” façon Aya Nakamura ne suffit pas toujours.

Déjà près d’un mois et demi que la France est entrée en confinement. Et si la date du 11 mai est pour l’instant annoncée comme date officielle du déconfinement, celle à laquelle les bars, les restaurants et les parcs, conventionnellement utilisés pour les premiers rendez-vous, est loin d’être confirmée.

Il semblerait donc que nos échanges épistolaires digitaux avec nos matchs se poursuivent pour un certains temps. Alors que la fatigue mentale d’être enfermés et pour certains sans contact avec leurs proches est déjà bien présente, on peut avoir du mal à trouver comment lancer et entretenir la conversation. On a donc listé quelques tips qui devraient occuper ceux qui se demandent quoi faire de leurs journées et, on l’espère, en aider d’autres à avoir des discussions plus sympas et approfondies.

Éviter les petits noms

Je ne sais pas combien de fois j’ai levé les yeux au ciel en recevant le message d’un garçon sur Tinder qui commençait par “Salut bébé, comment ça va ?”. Donner un petit nom dès l’entrée en matière, avant même qu’on se soit rencontré ou qu’on ai discuté, me fait dire que la personne est d’emblée dans la séduction, avec un objectif purement physique, et qu’elle n’a aucune intention de véritablement apprendre à me connaître.

Arrêter le jeu de “qui écrit à qui en premier”

C’est l’une des choses que je vois de plus en plus sur l’application, les garçons qui écrivent “si tu es vraiment intéressée, écris-moi. Sinon, passe ton chemin”. Sans parler du ton un tantinet agressif de ces messages, on peut aussi se demander pourquoi “qui écrit en premier” compte autant. Aussi, il faut prendre en considération que beaucoup de filles sont sociabilisées à ne pas faire le premier pas. S’il y a bien un moment où vous pouvez prendre le temps de lancer la conversation, que vous soyez une fille ou un garçon, c’est bien maintenant. Et puis, en vérité, qu’avez-vous à perdre ?



Retravailler son profil

On a trop souvent tendance à regarder les photos et à s’imaginer la personne derrière sans véritablement prendre le temps de lire son profil. Et on passe souvent plus de temps à choisir ses photos qu’à réfléchir à la meilleure manière de parler de soi. Je ne dis pas que c’est facile, mais plus on donne et plus on reçoit d’infos, plus lancer la conversation devient facile. Sans non plus tout révéler de qui vous êtes, votre amour pour la saga Fast & Furious ou pour le macramé sont des identifiants qui vous différencient des autres. On ne peut pas s’attendre à ce que le feeling d’une rencontre digitale soit le même qu’une rencontre IRL pour la simple raison qu’on ne peut pas lire les signes physiques ou la tonalité de la voix qui permettent habituellement de rebondir. Avec un profil mieux rempli on donne suffisamment d’informations pour fluidifier les premières discussions.

Aller plus loin que le small talk

Ce n’est pas le moment de se montrer évasif que ce soit dans la réception des messages ou dans leur envoi. Après un mois de confinement, les gens sont sans doute en manque d’activités, de contact et n’ont sans doute aucune envie de disserter sur “comment s’est passée ta journée ?” Mais ce qu’offre le confinement, c’est aussi le temps de réfléchir à la suite. Est-ce que votre match pense à changer d’orientation ou de job ? Est-ce qu’il a eu le temps de développer une activité qu’il avait repoussée depuis longtemps ? Une approche qui permet de découvrir leurs passions véritables plutôt qu’un quotidien qu’ils sont potentiellement en train de remettre en question.

Relancer la conversation

Depuis le début du confinement, beaucoup d’amis me relatent le fait que malgré leurs relances, leurs matchs ne semblent pas toujours enclins à rebondir sur une conversation. Apprendre à connaître quelqu’un demande un minimum d’efforts, surtout si l’on a l’intention de rencontrer son match post-confinement. Aussi, apprenez à vous laisser aller. À force de vouloir trouver la réponse ou la transition parfaite, les premières conversations se font de manière peu naturelles.

L’amitié compte aussi

Tinder est une application de rencontres, amoureuse oui mais qui mène parfois à d’autres formes de rencontres. S’il est bien de savoir ce dont on a envie d’un point de vue relationnel, peut-être vaut-il mieux ne pas se fermer de portes. À défaut de trouver un partenaire amoureux, vous rencontrerez peut-être une nouvelle personne avec qui faire la fête à la sortie du confinement.