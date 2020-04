Vous savez ce qui serait bien ? Si votre tante, que vous ne voyez qu’une fois par an, vous posait des questions sur votre carrière ou vos loisirs. Au lieu de cela, elle préfère porter des jugements sur votre vie amoureuse, vous demande ce que vous faites ou ne faites pas et, volontairement ou non, vous donne l’impression qu’être célibataire est une maladie.

Certes, il est bien tentant de lui répondre que ce ne sont pas ses oignons, mais nous avons d’autres suggestions qui vous aideront à faire passer le même message, de manière un peu plus diplomate. Au final, ces 29 réponses cloueront le bec à tata Sylvie.