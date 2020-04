« Pourquoi tu es célibataire ?

» Quand est-ce que je vais devenir grand-mère ? »

« Vous comptez bientôt passer à l’étape suivante, tous les deux ? »

Si vous avez passé ne serait-ce qu’une journée avec votre famille ou des amis de la famille pendant les vacances, on vous a sans doute posé au moins une de ces questions sur votre vie sentimentale. Et vous hésitez peut-être à dire toute la vérité, pour des raisons qu’on comprend à 100 %. Si c’est votre cas, voici huit réponses cinglantes à apporter aux curieux, aux fouineurs et à ceux qui ne comprendraient pas.