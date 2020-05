Confinement, matchs et ex. Comment gérer l'attente en période de distanciation sociale.

Ces dernières semaines, on a lu pas mal d’articles qui parlaient du retour des ex. Phénomène qui veut que maintenant que personne n’a rien à faire, un ex revient prendre de vos nouvelles de manière innocente. Parfois, c’est juste quelques likes sur votre compte Instagram, d’autres, c’est un message plus “direct” qui va de “comment tu vas depuis le temps ?” à “Je pensais à toi”. Des messages qui peuvent provoquer fierté ou agacement, mais surtout des sujets de conversation à n’en plus finir lors de conversations entre potes. Mais que se passe-t-il lorsque le téléphone ne vibre pas (les gens qui ont leur téléphone sur sonnerie sont-ils de potentiels sociopathes) ? Que se passe-t-il quand un ancien coup de coeur ne prend pas la peine d’écrire ?

Ilona* avait un nouveau crush, un garçon rencontré quelque temps avec le confinement et pour lequel elle a eu, un véritable coup de foudre. “Dès le premier regard, je savais que c’était avec lui que je voulais être”, confie-t-elle par mail. La relation s’officialise une semaine avant que le confinement ne soit acté et ils prennent la décision d’être confinés chez elle, ensemble. Elle explique : “C’était un super moyen d’être h24 ensemble, car nous ne nous quittions pas d’une semelle. Il y avait une vraie connexion, quelque chose d’évident. Il est resté 2/3 semaines confiné chez moi sans aucune disputes, aucuns désaccords etc”. Ce temps écoulé, le garçon doit partir s’occuper de ses grands-parents pour les aider dans leur quotidien. Une aide de deux jours qui s’est finalement prolongée. “Je me suis sentie perdue, seule et abandonnée. Sur un coup de tête, je l’ai quitté, car j’ai perdu pied et que je souffrais de la situation. Je n’avais jamais vraiment vécu une relation aussi passionnée que celle-ci et me sentir délaissée du jour au lendemain m’a fait peur, donc j’ai préféré prendre les devants”, raconte Ilona.

Ce type d’échanges au moment de ruptures, c’est devenu en quelque sorte le quotidien d’Audrey, la créatrice de Tejpartexto. Ce qui a commencé comme une petite revanche envers un garçon adepte du ghosting s’est transformée, en une année, en une plateforme Instagram de 143k d’abonnées. Si le rythme avec lequel elle reçoit des messages est toujours soutenu, elle admet que depuis le début de la pandémie, elle reçoit beaucoup de témoignages autour des questions de ruptures et de confinement. “Il y a plusieurs typologies; ceux qui larguent parce qu’ils sont chez eux et peuvent le faire avec une lâcheté non-assumée, ceux qui ghostent, ceux qui utilisent l’éloignement comme excuse… Ce qui revient dans les témoignages, c’est cette sensation que l’autre ne devrait pourtant ne rien avoir d’autre à faire que de répondre”, raconte-t-elle au téléphone.

Après 1 mois et demi de confinement, que ce soit dans les amitiés ou les histoires d’amour, on a tendance à penser l’autre à disposition. Seulement qui dit confiné ne veut pas dire disponible, un lapse de réponses qui peut créer des distances et surtout coupe la conversation entre les personnes. “Je réalise que pour beaucoup, les liens doivent avoir une finalité réelle. Que sans elle, la relation est floue. Les gens sont presque saoulés de discuter pour discuter”, réfléchit Audrey de Tejpartexto. “Habituellement, tu réponds à tes messages pendant des moments de pause. Là, on a toute la journée, alors les gens se montrent plus flemmards dans leurs échanges”.

Un rapide coup d’œil sur la page et on réalise que la valse des ruptures, elle, n’a pas été mise en quarantaine. “Ne m’attends pas, on sera différents à la fin du covid”, “Désolé pour ses absences de nouvelles, mais je pense qu’il faut arrêter de s’en donner…” “Merci pour ta compréhension”, “On va se reposer un peu l’un de l’autre pendant le confinement ça va nous faire du bien” peut-on lire dans les dernières publications du compte. “Je fais attention à ne pas uniquement publier des messages autour du confinement que ce ne soit pas anxiogène”, explique la créatrice du compte Instagram. Elle reprend : “Je sens pas mal de détresse. Il y a une anxiété qui se développe pour ceux qui sont confinés seuls…C’est difficile de prendre de la distance sur une relation quand on passe sa journée face à ses pensées, à soi-même”. Attendre une réponse, c’est parfois une éternité et ça se ressent dans les relations amoureuses. On est plus impatients, plus anxieux. On a tendance à voir le mal un peu partout, ça accroît l’anxiété”.

De son côté, Ilona a essayé de renouer la conversation avec son crush : “Je pense qu’il l’a mal pris et depuis, je n’ai pas eu de nouvelles. Je l’ai appelé quelques jours après pour savoir ce qu’il avait à me dire et s’il tenait à moi ou bien si c’était juste une histoire comme ça. Sa fierté était touchée, je n’ai pas trop eu de réponse, mais je m’étais faite à l’idée que c’était vraiment fini depuis 1 semaine donc je ne savais pas trop quoi lui dire non plus”. Pour Audrey, il y a cette nécessité de stabilité dans les relations amoureuses, et lorsqu’on la perd, la situation peut rapidement devenir anxiogène. Une connexion sur les réseaux sociaux ou un message laissé en “vu” aggravent la fatigue mentale. “Il faut qu’on apprenne à reconsidérer le temps. Un temps de réponse sur un téléphone n’équivaut pas à notre vision de l’instantané, dopée par les réseaux sociaux. Il faut lâcher prise et reconsidérer”.

L’ego joue également un rôle important dans ses moments. L’absence de réponses ou le temps passé pour l’obtenir a un impact. Combien d’entre nous ont déjà entendu après une rupture : “il/elle reviendra dans 3 mois”. Audrey : “Au fond, ce n’est pas forcément pour se remettre ensemble, mais pour ne pas s’abîmer l’ego. Il y a une volonté d’avoir le dessus, on a du mal à laisser mourir les relations, ça rappel toujours qu’on est surconsommé. Avoir envie d’être recontacté, c’est se dire qu’on a été choisi parmi des milliers de choix”.

Alors, peut-être serait-il temps de mettre à profit ce confinement pour essayer de comprendre pourquoi on a envie d’être recontacté par un ancien match. De son côté, Ilona semble avoir trouvé la réponse : “Il m’écrit pour venir me voir, mais je ne sais plus trop quoi faire- le confinement n’aide pas aux déplacements. Je ne sais pas du tout comment cela va finir… J’espère bien, car à vrai dire, je suis folle de lui, même si je ne sais pas comment lui exprimer”.

* le nom a été changé à la demande de la personne