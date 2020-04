Attention spoiler : ce n'est pas de notre faute, et ce n'est pas (tout à fait) de la vôtre non plus.

C’est la saison morte. Cela arrive à tout le monde, mais les temps sont durs et vous commencez à vous poser des questions : le mystère reste entier.

On se doute bien que vous n’avez pas de photos obscènes sur votre profil (on vous aurait trouvé.e depuis longtemps) et que votre bio n’est pas composée d’une suite d’emojis sans queue ni tête. Pourtant, il faut se rendre à l’évidence : vous n’avez pas de Matchs. Pour beaucoup d’entre nous, les Matchs sont comme l’argent quand on a à peine 20 ans. Ça va, ça vient. Un jour, vous ne savez qu’en faire, et la semaine suivante, vous n’avez plus que dix euros en poche.

Je suis une grande fan de la philosophie du « Ce n’est pas de ma faute », mais quand on parle des rencontres sur Internet, il peut être bénéfique de savoir quels aspects de votre profil peuvent paraître rebutants, ou si j’ose dire, agaçants. Les périodes où les Matchs se font attendre sont de vraies opportunités pour en apprendre plus sur vous-même. C’est l’occasion de découvrir ce que vous ne changerez pour rien au monde. Peut-être déciderez-vous qu’après tout, vous n’en avez rien à faire, et c’est bon à savoir. C’est à vous seul.e de décider des changements que vous voulez faire sur votre profil. N’allez pas supprimer ce selfie dans la salle de bain si cette photo prise devant un poster de « Scarface » est vraiment vous.

Mais si vous voulez connaître toutes les joies de Tinder, vous avez du pain sur la planche. Promis, vous n’attendrez plus très longtemps. Chouchoutez votre égo une dernière fois et surtout prenez des notes.

1. Cet espace vide sur votre profil ? C’est votre bio.

À moins que vous ne soyez Obama en personne ou que vous n’ayez fait les gros titres sur les réseaux sociaux, comme Ja Rule quand il a dû s’exprimer publiquement suite à la débâcle du Fyre Festival, vous n’avez aucune excuse pour ne pas remplir votre bio. Choisir de ne pas le faire signifie tout bonnement que vous ne souhaitez pas faire d’effort. Et bien que pas mal de gens soient prêts à risquer de n’avoir rien en commun avec vous et à SwiperTM tout de même à droite, une bio vide crée un obstacle de plus : vos Matchs potentiels n’ont aucun sujet de conversation pour briser la glace. Aidez donc vos Matchs à vous aider vous-même et remplissez cette bio. P.S. : « Je viens de m’inscrire, je remplirai ça plus tard », ça ne compte pas.

2. Votre amour pour les chiens est un peu trop évident.

Votre enthousiasme à la simple vue d’un chien est suspect. OK, les gens qui n’aiment pas les chiens n’ont pas d’âme. C’est peut-être hyper craquant de vous voir avec un chiot dans la vraie vie, mais sur Internet votre affection pour les chiens masque la vraie raison pour laquelle vous êtes ici. Adoptez donc un chien pour combler vos besoins d’affection canine, et pensez à toutes ces adorables photos que vous pourrez mettre ensuite sur votre profil. Vous n’aurez plus besoin de dire « Si j’ai swipé à droite, c’était parce que tu avais un chien » mais pourrez demander à votre Match « Tu es plutôt chien ou chat ? », une question qui vous donnera directement la réponse que vous souhaitez.

3. On voudrait en voir plus sur vous.

We see you, but we also want to see you in a different light, literally. Take advantage of the nine photos you can upload, and follow this simple recipe for the perfect collage of pics: two parts solo shot, and equal parts group and action shots. Too much of one ingredient can throw off the balance of your unique flavor. Pro tip: The more pics, the more potential matches know you are who you say you are, making them way more likely to want to match up.

4. Votre profil est trop générique

Les termes génériques peuvent être trop vagues, la nourriture, les voyages et l’aventure en sont de bons exemples. Décryptons tout cela : la plupart des gens aiment manger, c’est une activité plutôt vitale. Participer à une course de rollers en ville est certes une aventure, mais se retrouver dans un accident de voiture pourrait l’être aussi. Un peu de précision n’a jamais fait de mal à personne, décrivez vos plats préférés et remplacez le mot « aventure » par des exemples. Tout le monde aime voyager, demandez donc à vos Matchs potentiels : « Quelqu’un a déjà fait du backpacking au Laos ? J’attends vos conseils ! ».

5. Vous gardez vos Likes au chaud.

Si vous ne swipez à droite qu’une fois sur cent, vous diminuez vos chances d’avoir des Matchs. Cela ne sert à rien d’être fourmi en matière de Likes. Nul besoin non plus de les dépenser sans compter (et sans regarder). Vous n’avez pas besoin de faire l’impasse sur vos critères. Essayez plutôt d’améliorer vos critères. Écrivez ce que vous recherchez dans un Match et servez-vous-en la prochaine fois que vous hésitez à Swiper à droite.

6. Votre mode de vie est intimidant.

Vous avez décrit toutes les aventures que vous avez faites et chaque cours de gym auquel vous participez. Vous connaissez l’importance de la bio : vous avez déjà fait la moitié du chemin. Pourtant, votre profil peut en effrayer plus d’un, qui ne serait pas sur la même longueur d’onde. Certes, vous vous levez à 5 h du matin pour votre séance de Crossfit puis vous faites 8 km à vélo pour aller au bureau. Sachez tout de même que moins de 3 % des gens ont une vie aussi saine que la vôtre. Cela signifie qu’une bonne partie de vos Matchs potentiels considère que marcher jusqu’au parking, c’est déjà pas mal, mais cela signifie aussi que vous êtes unique. Ne changez rien si votre mode de vie fait partie de votre identité. Mais pour être plus accessible, pensez peut-être à expliquer pourquoi vous aimez rester actif.ve ou ne pas décrire chaque instant de votre vie dans votre bio.

7. Vous exigez des choses très spécifiques mais également très vagues.

Vous voulez quelqu’un qui sait où il va, quelqu’un qui ne fait pas d’histoires pour un rien, ce serait bien aussi s’il/elle avait un peu parcouru le monde et qu’il/elle était cultivé.e. La différence est ténue entre déclarer ce que vous voulez et avoir l’air de savoir qui vous voulez (le contraire de votre ex ou ce serveur sympa qui vous a quitté.e il y a quelques années). Restez ouvert.e aux possibilités. N’oubliez pas que l’on ne fait pas toujours d’histoires volontairement. Je doute que vous seriez en colère si votre âme sœur devait gérer une crise familiale qu’il/elle n’a pas voulue. Avoir sa vie en main peut vouloir dire être heureux comme vous êtes ou aussi bien être millionnaire. Tout est question de point de vue. Vous avez un peu plus de 400 caractères pour adoucir un peu vos exigences et faire en sorte que vos Matchs potentiels puissent s’y reconnaître.