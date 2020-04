On s’est tous déjà retrouvé devant une liste de mariage, à se demander pourquoi il fallait absolument acheter toutes ces choses à ceux qui possédaient déjà le (soi-disant) plus beau des cadeaux du monde : l’amour. Tout cela n’a aucun sens.

Au-delà du fait qu’on soit obligé de casser sa tirelire à chaque fois qu’on est invité à un mariage, cette société qui vénère les couples et méprise le célibatme laisse un goût amer. Pour ma part, jeme porte une immense affection et suis tout à fait ravie de pouvoir dormir seule, même si personne ne m’achète de cadeaux pour m’en féliciter. Je le mériterais bien pourtant. S’il venait d’ailleurs à l’esprit d’un de mes adorables amis — ou de vous, lecteurs anonymes — de me soutenir dans mon aventure du célibat, alors consultez dès que possible ma liste de célibataire.

Argenterie pour célibataire

Je suis snob et chic et je mérite des couverts snobs et chics. À la cuillère près, à la fourchette près.

Set de couverts 5 pièces en acier inoxydable à facettes Lucca 18/10, 44,95 $, Wayfair.

Le parfum de la liberté

Criez-le haut et fort : je suis célibataire, heureuse de l’être, et j’ai décidé d’exposer fièrement cette bougie.

Bougie Tinder, 29,95 $, Homesick.

Une plante parfaitement indépendante

J’ai déjà du mal à m’occuper de moi alors vivre avec un autre être humain… très peu pour moi. Ce petit être est parfait. Presque pas besoin d’eau, presque pas besoin de lumière. Et il ne tire pas la couverture au lit.

Plantes grasses Plants for Pets (pack de 5), 15,95 $, Amazon.

L’accessoire d’œnologie ultime

Comme le disait ma mère et sa mère avant elle, chaque bouteille peut se transformer en verre si tu y crois. Ceci étant dit, n’hésitez pas à appeler un ami en renfort.

Accessoire Guzzle Buddy pour bouteille de vin, 17,99 $, Amazon.

Un carnet de notes à la hauteur de mes pensées

Le mec du Genius Bar ne pourra plus jamais lire les notes gênantes de mon iPhone, ou pire, leur copie sur le Cloud… ces temps-là sont révolus.

Carnet de notes Caribou Milk Marbre Minimaliste, 11,21 $, Etsy.

Orgasme garanti

Coquin et malin, ce vibro reste discret en toute circonstance, même en cas de visite surprise. Et rassurez-vous, je veillerai à ne pas le confondre avec mon rouge à lèvres préféré. Ça pourrait être embêtant.

Vibro Blush Novelties Rose Lipstick, $18.95, Amazon.

De la lingerie qui donne des ailes

Il ne me reste plus qu’à me planter devant mon miroir en me répétant ce mantra traditionnel : « Je suis Rihanna. »

Lingerie Savage X Fenty, 20 $-84 $, Savage X Fenty.

Des selfies pour la vie

Le seul véritable inconvénient du célibat, c’est de ne pas être en couple sur Instagram. La solution pour prendre votre vie en main : la perche à selfie.

Perche à selfie Mpow, 9,99 $, Amazon.

Voici enfin une bonne raison pour sortir de la douche

Une serviette ultra-douce, avec laquelle vous pouvez non seulement vous sécher, mais aussi rester au lit ensuite pendant de longues minutes, à contempler le mur en analysant vos choix de vie.

Serviettes de bain blanches classiques luxe, 39,99 $ les 4, Amazon.

L’allié idéal pour les soirées détente Netflix

Quel que soit le programme choisi, je m’engage à ignorer toute distraction et à me blottir dans les bras de Ben & Jerry.

Cuillère Glace et Netflix EATcreations, 19,32 $, Etsy.

Une peau sublime

Mes pores sont comme des fenêtres qui s’ouvrent sur mon âme. C’est ici que se cachent mes pires secrets… et je n’ai nullement envie de les partager.

Supermasque Sephora Collection, 6 $, Sephora.

Copain câlin

Quelqu’un à câliner ? Ce coussin est bien plus doux que la plupart des êtres humains. En plus, il vous garantit une prestation sans fourmis dans le bras.

Oreiller de corps ultra-doux Utopia, 31,99 $, Amazon.

La lumière de l’amour

Quelle est la dernière personne que vous aimeriez voir avant d’éteindre la lumière… moi c’est Beyonce.

Bougies de prière Célébrité Illuminidol, 15 $, Illuminidol.

Un bain délicieux

En tant que célibataire, je dispose d’un temps précieux pour ne rien faire, dès que j’en ai envie. L’accessoire génial des fans de vin susmentionné et ce plateau de baignoire composent le duo parfait pour un moment ultime de détente en solo.

Plateau de baignoire Umbra Aquala en Bamboo et Chrome, 32,99 $, Amazon.