Ah, Los Angeles ! La ville où le soleil brille toujours, où l’on rencontre des célébrités plus souvent que la température ne tombe en dessous de 15 degrés, et où les gens adorent se plaindre des bouchons. Mais Los Angeles n’est pas seulement la métropole où les jeunes de 20 ans tentent de « percer », c’est aussi un endroit génial pour un premier rendez-vous.

Parce que les possibilités de premier rendez-vous sont presque infinies à Los Angeles, nous avons décidé de réduire la liste pour vous et de vous faire des suggestions spécifiques en fonction de votre signe du zodiaque. La prochaine fois que vous matchez avec une personne géniale, essayez donc l’un de ces endroits.

Si vous êtes Bélier, testez Upright Citizens Brigade.

Le Bélier adore rire et s’amuser. Alors, lorsque vous choisissez un lieu de rendez-vous, gardez en tête cet amour du divertissement. Upright Citizens Brigade (également connu sous le nom d’UCB) est une salle de spectacles comiques très populaire, mais il existe une multitude d’autres possibilités pour les amateurs d’humour à Los Angeles. Assistez à un spectacle Loud Village Comedy au Best Fish Taco in Ensenada, tentez l’expérience du festivalChinatown Summer Nights, ou allez voir un film à ciel ouvert dans un cimetière au Cinespia. Tentez aussi le comedy club The Improv, ou mangez au restaurant The Dresden, rendu célèbre par le film « Swingers ».

Si vous préférez les rendez-vous plus sportifs, rendez-vous au Highland Park Bowl pour une partie de bowling et pour profiter de musique live et de bonne nourriture.

Si vous êtes Taureau, choisissez n’importe lequel de ces endroits romantiques.

Cela ne fait aucun doute : les Taureau ont un faible pour le romantisme. Alors, si vous êtes Taureau, promenez-vous dans lesjardins botaniques de Huntington, ou dînez au Chateau Marmont(un hôtel qui possède tout le glamour hollywoodien d’antan) ou bien à Salazar, situé près de la rivière Los Angeles.

Encore quelques autres options ultra-romantiques : promenez-vous au coucher du soleil sur la plage de Santa Monica (vous pourrez marcher de Santa Monica à Venice Beach), ou allez faire du pédalo sur le lac Echo.

Si vous êtes Gémeaux, il est temps de sortir des sentiers battus.

Les Gémeaux sont des âmes créatives et expérimentales qui aiment sortir des sentiers battus. Quelle chance, Los Angeles est justement faite pour ça. Découvrez Bergamot Station et ses théâtres expérimentaux et galeries d’art, ou assistez à un spectacle magique au Magic Castle. Si vous avez rendez-vous un jeudi soir, l’établissement Silverlake Wine propose des dégustations de vin sympas et informelles.

Et si vous voulez vraiment sortir des sentiers battus, allez voir un spectacle de marionnettes au Bob Baker Marionette Theater.

Si vous êtes Cancer, cuisinez à la maison, mais en mieux.

Les Cancer adorent les activités à la maison. Alors si votre rendez-vous est un(e) ami(e) que vous connaissez déjà et avec qui vous envisagez d’essayer de passer à l’étape romance, essayez de préparer un dîner à la maison tout en dégustant le meilleur de ce que Los Angeles a à vous offrir. Procurez-vous des ingrédients supers savoureux : des légumes, de la viande, du fromage et du poisson issus de l’agriculture et l’aquaculture responsable chez Cookbooket commencez à cuisiner.

Si vous êtes Lion, testez une boîte de nuit ou l’une de ces célèbres soirées de la ville.

Les Lion aiment faire la fête et vous avez de la chance car Los Angeles n’en manque jamais. Découvrez l’Ace Hoteldans le centre-ville pour une fête en journée ou A Club Called Rhonda pour une soirée décalée et amusante. Si vous préférez les boîtes de nuit, essayez Bootie LA

Si vous êtes Vierge, essayez l’un des nombreux restaurants de Los Angeles proposant un concept « de la ferme à la table ».

Les Vierge adorent ce genre de concepts et vous trouverez plusieurs endroits similaires à Los Angeles. Testez Forage, A.O.C, Sqirl, ou bien encore Gjusta. Si vous cherchez un restaurant « de la ferme à la table », vous avez l’embarras du choix à Los Angeles.

Si vous êtes une Balance, n’ayez pas peur d’être excentrique.

Les Balance sont connues pour être excentriques, créatives et amusantes. Et Los Angeles est rempli d’endroits qui risquent de leur plaire comme le cinéma indépendant Downtown Independent, Pygmy Hippo Shoppe, ou le musée d’art contemporain The Broad.

Si vous êtes Scorpion, profitez des plages de Los Angeles.

Les Scorpions aiment l’aventure, alors allez surfer au Leo Carrillo State Park où à Topanga Beach à Malibu. Si vous souhaitez combiner le surf et les fruits de mer (qui oserait dire non ?), tentez Zuma Beach et faites un détour au Malibu Seafood.

Si vous êtes Sagittaire, partez en randonnée.

Les Sagittaire sont des fans du grand air et Los Angeles est l’endroit idéal pour cela. Profitez de l’une des nombreuses randonnées aux abords de la ville comme les Chutes Escondido, Tuna Canyon (il s’agit d’une randonnée moins populaire et donc plus calme ), ou encore Runyon Canyon, qui est aussi un endroit excellent pour croiser des célébrités.

Si vous êtes Verseau, faites du bénévolat.

Les Verseau sont des âmes bienveillantes qui aiment contribuer à la société et se battre pour des causes justes. Alors proposez à votre rencart de faire du bénévolat à la banque alimentaire de Los Angeles, devenez tuteurs d’un jour chez Time Travel Mart ou participez à un événement de nettoyage de la ville.

Si vous êtes Poissons, visitez l’observatoire Griffith

Les Poissons aiment la musique et le théâtre. Si vous voulez avoir l’impression de vivre à La La Land, admirez la vue depuis l’observatoire Griffith, assistez à un concert au Hollywood Bowl où au Santa Monica pier. Allez voir une bonne pièce de théâtre à Griffith Park (on y joue des pièces de Shakespeare en plein air ), au Center Theater Group, à la The Fonda, auRockwell, ou bien encore au Skylight Theater.