Que l’on soit plutôt style naturel ou que l’on préfère les lissages ou les tresses, celles d’entre nous qui ont des cheveux afro savent qu’une soirée pyjama spontanée peut facilement entraîner la mort prématurée de nos coiffures. En raison de la fragilité de nos boucles, il suffit d’une nuit à dormir sur des draps en coton, sans turban ou autre protection capillaire pour que la sécheresse s’invite à la fête. Et toute fille noire digne de ce nom sait qu’un cheveu sec est notre ennemi naturel numéro 1.

Nos cheveux sont sans aucun doute une expression de notre identité noire, et tout comme cette identité, les cheveux afro sont encore sujets à la discrimination et à la controverse. Toute hésitation à passer la nuit chez quelqu’un en raison de l’entretien de nos cheveux est totalement valable. Mais si votre partenaire ou partenaire potentiel(lle) est un adulte autonome, vous aurez peut-être plus d’options que vous ne le pensez une fois chez lui ou chez elle. Les cheveux afro peuvent être plus exigeants, néanmoins, il y a beaucoup d’ingrédients dans la cuisine pour nous aider à gérer nos boucles crépues.

Le vinaigre de cidre

Peut-être que vous êtes du type « une petite douche avant de partir » et que vous avez besoin de vous passer la tête sous l’eau avant de sortir. Et tandis qu’il existe de nombreuses méthodes de lavage sans shampoings à base de vinaigre de cidre, vous découvrirez peut-être que votre partenaire utilise un shampooing plus costaud contenant de l’alcool et autres ingrédients desséchants. Ne vous inquiétez pas, la nature nous a offert le vinaigre de cidre à utiliser tel quel à notre guise. Le vinaigre de cidre, ou ACV comme le surnomment affectueusement les anglo-saxons, est idéal pour enlever les impuretés et les produits capillaires sans éliminer les huiles naturelles du cheveu. Puisque nos cheveux forment des boucles serrées, l’huile qui provient du cuir chevelu dépasse à peine la racine des cheveux. Diluez le vinaigre de cidre dans de l’eau filtrée et rincez votre cuir chevelu.

L’eau

Impossible de profiter d’une huile généreuse sans penser d’abord à l’ingrédient hydratant number one, l’eau. Contrairement à ce que l’on pourrait croire, l’eau est la source d’hydratation première pour le cheveu, les huiles que l’on dépose par-dessus servent alors à sceller cette hydratation à l’intérieur du cheveu. Profitez de toute cette eau qui coule du robinet. Si vous avez des boucles de type 4C , pas de panique, nul besoin de plonger la tête sous le jet d’eau pour les hydrater. Utilisez la vapeur de la douche pour assouplir vos boucles, avant d’appliquer votre huile.

Les huiles de cuisson

Les cheveux afro ont autant besoin d’huiles végétales que les Blancs ont besoin de mettre de l’avocat dans tous leurs plats. D’autant que faire l’impasse sur l’hydratation est une grossière erreur pour une afro. Vous savez probablement déjà que toutes les huiles ne se ressemblent pas. Les huiles alimentaires sont des huiles végétales dont le point de fumée est plus élevé (idéal pour la cuisine), tandis que les huiles vierges et brutes sont parfaites pour les cheveux. En effet, un point de fumée élevé supprime quelques-uns des nutriments naturels de l’huile dont les cheveux particuliers ont besoin, notamment pour le démêlage. On peut toutefois s’en servir comme un filtre protecteur sur le cheveu. Huile d’olive, de coco, d’avocat ou de tournesol… Les possibilités sont infinies !

Thé à la camomille

Si vous pouvez vous procurer du thé à la camomille, vous pourrez créer un nettoyant doux qui apaisera et nettoiera votre cuir chevelu. Même si je ne suis pas en déplacement, j’inclus toujours de la camomille dans mes recettes de shampoing maison. Pourquoi ? Les propriétés nettoyantes douces de cette fleur sont idéales pour éliminer les accumulations d’huile, sans supprimer les huiles naturelles de nos cheveux. De plus, elle possède des propriétés anti-inflammatoires qui sont excellentes pour réguler l’afflux sanguin de notre cuir chevelu.

Les graines de chia

Si vous avez de la chance, vous pourrez peut-être tomber sur des graines de chia dans la cuisine de votre partenaire. En fonction du niveau de votre savoir-faire et en y passant un peu de temps, vous pouvez transformer cette collation saine en un gel pour les cheveux dans le besoin. Les graines de chia sont riches en oméga, fibres, protéines, zinc et cuivre — nutriments essentiels à la santé de vos cheveux. Avant de rejoindre Morphée, mélangez une tasse d’eau filtrée avec quatre tasses de graines de chia dans un bol. Laissez ce mélange reposer toute la nuit, puis réchauffez-le dans une casserole le lendemain. Laissez mijoter pendant 10 minutes, puis filtrez les graines de chia. Vous obtiendrez un gel transparent parfait pour acquérir des boucles plus souples. Big up aux cheveux de type 3C.

La brosse à dents

OK, il est fort probable que vous ne trouviez pas de brosse à dents dans la cuisine, si ce n’est celle qui est utilisée pour enlever la saleté autour du robinet (n’y pensez même pas.). Peut-être aurez-vous une brosse à dents de rechange que vous pourrez laisser (pour toujours) dans la salle de bains et qui vous servira à démêler vos pointes. Parce que, comme nous le savons toutes, même si votre afro est du genre sauvage et indomptée, elle peut quand même être magnifique, surtout si vos pointes sont au top de leur forme. Toutefois, n’oubliez pas d’y appliquer votre huile.