Les signes du zodiaque et les rencontres, le mariage parfait. Vous connaissez peut-être votre signe, ascendant, votre signe en Vénus et votre signe lunaire et évitez à tout prix toute une partie de la population en fonction de leur mois de naissance. Ou alors, vous swipez à gauche sur toutes les personnes qui indiquent leur signe dans leur profil Tinder parce que pour vous, tout ça c’est du pipeau (vous avez tort). Vous n’en savez peut-être rien sur l’astrologie, mais alors pourquoi vous retrouvez-vous toujours en premier rendez-vous avec des Scorpions ?

Selon moi, votre signe astrologique influence votre comportement lors de vos premiers rendez-vous, tout comme il influence chaque aspect de votre vie. Êtes-vous du genre timide à rire bêtement et éviter le regard de l’autre pendant toute la durée du rencard ? Ou êtes-vous plutôt du genre Action-Réaction à commander et toujours se charger de l’addition ? Ou êtes-vous du genre à rechercher votre date sur Google avant même de l’avoir rencontré.e ? Remerciez vos étoiles pour ça. Petit résumé ci-dessous des comportements de chaque signe du zodiaque pendant un rendez-vous.

Bélier

Vous adorez maîtriser la situation et ne vous laissez jamais embarquer dans les « Alors, on fait quoi maintenant ? ». Quand vous invitez quelqu’un à sortir, vous avez déjà tout prévu : vous avez choisi le restaurant et la réservation est faite. Vous êtes passionné.e et avez confiance en vous, vous n’avez donc aucun problème pour entamer la conversation lors d’un premier rencard. Vous mettrez l’autre à l’aise s’il/elle est plutôt timide, car vous posez toutes les bonnes questions.

Taureau

Vous êtes très têtu.e et résistez souvent au changement mais vous êtes aussi patient.e et on peut compter sur vous. Vous mettez de côté votre côté paresseux et ne manquez jamais un rendez-vous. Vous êtes enthousiaste et vraiment là : tout le monde aime votre charisme. Lors d’un premier rendez-vous, vous êtes drôle, commandez une nouvelle tournée avec assurance et donnez l’occasion à votre partenaire d’en dire plus sur lui/elle. Il/elle vous surprendra peut-être à regarder le/la serveur.se et son piercing à l’arcade, mais cela lui donnera encore plus envie de vous connaître. Vous avez tendance à jouer les séducteur.rices, mais avec votre charme irrésistible, le second rendez-vous est quasiment dans la poche.

Gémeau

Intelligent, intéressant et flexible, vous êtes le premier rencard parfait. Vous arrivez vêtu.e de votre plus belle tenue, parce que vous êtes très bien dans votre peau. Vous racontez des histoires à mourir de rire et vous apprenez toujours quelque chose à votre partenaire. Sortir avec vous, c’est comme se retrouver dans une salle de classe bien éclairée avec un prof super canon.

Cancer

Vous êtes sensible, romantique, vous avez besoin d’affection et vous en demandez. Vous avez tendance à projeter tous vos fantasmes sur votre partenaire. Cela dit, vous pouvez être un formidable rencard, et transporter votre partenaire dans une romance qu’il/elle n’aurait jamais pu imaginer. Vous contemplez votre partenaire et imaginez déjà à quoi pourrait ressembler votre mariage. Après le rendez-vous, vous êtes du genre à envoyer des captures d’écran à votre groupe d’ami.e.s pour leur demander comment poursuivre la conversation.

Lion

Oh les Lions. Difficile pour vous de rencontrer quelqu’un que vous aimerez autant que vous. Vous êtes du genre fun, bruyant et qui en fait un peu trop en premier rencard, surtout quand l’autre ne vous plaît pas plus que ça (vous avez tendance à accumuler les rencards juste parce que vous le pouvez). Mais qu’arrive-t-il aux Lions tout-puissants lorsqu’ils ont un feeling ? Ils sont alors plus timides et stressés. N’ayez crainte, vous êtes plein de charme lorsque vous montrez votre fragilité. Vous arrivez souvent bien trop habillé.e et plein.e d’attentes et vous buvez un peu trop lors des premiers rendez-vous parce que vous aimez aussi faire la fête. Petit conseil du sage : détendez-vous.

Vierge

Attention à vous : vous vous attachez souvent aux mauvaises personnes. Lors d’un premier rendez-vous, vous avez tellement envie de vivre une belle histoire qu’il vous arrive d’ignorer les signes. Pourquoi ça ? Vous êtes timide et avez un peu peur de vous ouvrir aux autres. Vous avez un côté mystérieux très sexy (je suis sûre que les lunettes vous vont bien) et parfois les séducteur.rice.s que vous attirez ne résistent pas au charme de votre nature compliquée. Rappelez-vous de protéger votre cœur.

Balance

Félicitations ! Vous êtes le signe le plus apprécié de tous ! Quoi de mieux pour être vous-même ? Vous avez tant de choses à offrir : vivacité d’esprit, passion et très bonne capacité à communiquer. Vous vous posez trop de questions avant les rendez-vous.Est-ce qu’un resto suivi d’un bar va l’ennuyer ? Ne devrait-on pas plutôt essayer l’escalade ? Mais qu’est-ce que je vais me mettre ? Oui, vous pouvez être hyper stressé.e mais ça fait votre charme. Détendez-vous, prenez un verre de Chardonnay et soyez simplement vous.

Scorpion

Vous savez déjà que vous savez y faire. Cela n’a rien à voir avec votre physique, mais ce que vous dégagez. Vous êtes très à l’aise, un verre à la main, effleurez légèrement le bras de votre partenaire et le/la faites rougir. Vous faites en sorte que la conversation tourne autour de lui/d’elle pour éviter d’en dire trop sur vous. Gardez le mystère jusqu’à ce que vous tombiez amoureux.se, c’est votre truc.

Sagittaire

Vous adorez les rendez-vous qui vous stimulent intellectuellement. Ce qui vous fait chavirer par-dessus tout ? Les conversations intellectuelles et réfléchies. Si par malheur votre rendez-vous était un peu ennuyeux, vous prendrez sûrement le parti d’envoyer un message à votre meilleur.e ami.e pour lui demander de vous appeler en prétextant une urgence. Si cela ne tenait qu’à vous, vous iriez dans un musée d’art contemporain pour tous vos premiers rendez-vous. Et si votre rencard vous raconte alors ses impressions sur la Biennale d’Art Contemporain, vous tomberez immédiatement sous le charme.

Capricorne

Vous aimez maîtriser la situation et vous aimez être préparé.e. Vous aurez peut-être déjà la bouteille de champagne sur la table avant que votre rendez-vous ne soit arrivé. Vous faites peut-être preuve de frugalité dans votre vie quotidienne, mais vous ne pensez pas une seconde aux sommes que vous dépensez quand vous sortez. Peu importe ce que veut votre partenaire, avec vous, il/elle l’aura.

Verseau

Vous êtes créatif, indépendant et original. En même temps, vous pouvez être un peu émotionnellement distant et inflexible. Faites de votre mieux pour vous connecter à l’autre et chercher des terrains d’entente dans les conversations. Si vous y arrivez, vous vous retrouverez sûrement pris dans un débat intellectuel intense, autour d’une table éclairée par des bougies tout en saisissant le bras de votre partenaire avec passion. Ralentissez sur le whiskey et ne vous embarquez pas dans des conversations trop ésotériques. Revenez sur Terre et votre partenaire n’aura d’yeux que pour vous.

Poisson

Vous êtes la douceur incarnée et il est difficile de ne pas craquer pour vous. Comme tous les Poissons, vous avez le désir intense d’échapper à la réalité, votre rencard doit donc pouvoir comprendre votre personnalité de rêveur. Vous êtes romantique par excellence. Lors d’un premier rendez-vous, vous êtes ému.e devant la beauté d’une peinture, vous prenez la main de votre partenaire pendant un film dans une salle d’art et d’essai ou vous lisez un verset de votre poème préféré. Ne changez pas, vous trouverez quelqu’un d’aussi artistique et émotif que vous.