Chère Khadija,

je me sens terriblement coupable de vous écrire à ce sujet : j’ai rencontré l’homme le plus doux, intelligent, drôle du monde. Il est à tomber et il est raide dingue de moi. Quand nous nous sommes rencontrés, j’étais avec quelqu’un sur Tinder et quand il m’a swipé en retour, j’ai immédiatement laissé tomber l’autre gars pour lui. Nous sommes inséparables depuis maintenant quelques mois mais il y a quelque chose qui ne va pas : c’est une vraie catastrophe au lit.Je ne veux pas laver notre linge sale en famille ou quoi que ce soit dans le genre, mais il n’arrive pas à bander et les rares fois où ça lui arrive, il a déjà débandé le temps de mettre un préservatif. Au début, je pensais que c’était dû à la consommation d’alcool et quand je lui en ai parlé, il a voulu arrêter tout alcool pendant un mois pour voir si cela l’aidait. Mais non. C’est un homme actif, sain et encore assez jeune, —il a 30 ans et moi 27. Le pire, c’est qu’il m’a dit que c’est quelque chose de NOUVEAU ! Si ça ne lui arrivait pas avec ses autres petites amies, est-ce que ça veut dire qu’il n’est pas attiré par moi physiquement ? Il dit que si et qu’il pense que c’est parce qu’il n’a pas eu de relations pendant toute une année quand il est parti faire du bénévolat à l’étranger auprès de réfugiés

J’ai beau être folle de lui, je ne peux pas nier que le sexe me manque. J’en ai vraiment besoin ! Ahhh ! Au secours !

Privée de sexe à Las Vegas

Chère privée de sexe dans la ville du péché,

Pause. Il n’a pas fait l’amour pendant une année parce qu’il faisait du bénévolat auprès de réfugiés !? Et il est intelligent ? Et il te fait rire ? Et il te traite bien ?

À toi de décider si c’est un motif pour rompre — même Khadija ne peut pas faire ça pour toi. Garde cependant l’esprit ouvert. Le sexe, ce n’est pas qu’une question de pénétration et il y a des tas de façons de s’exciter mutuellement avec les préliminaires, les baisers et un peu de créativité.

La bonne nouvelle, c’est que vous communiquez sur le sujet et qu’il est prêt à faire de gros efforts pour vous faire plaisir à tous les deux. Ne le laisse pas tomber trop vite. Il est bien plus difficile de trouver un bon partenaire qu’un partenaire bon au lit.Selon la faculté de médecine et santé publique de l’université du Wisconsin, le pourcentage d’hommes de moins de 40 ans connaissant des problèmes d’érection n’est que de 5 pour cent. Il est important de vérifier si le problème est physique ; une visite chez le médecin vous donnera probablement quelques réponses à tous les deux.

Pourtant mon instinct me dit que c’est un problème psychologique. Serait-ce un traumatisme datant de sa période de bénévolat ? Je parie qu’il a vu des choses horribles qui lui sont peut-être restées dans la tête et qui ne se manifestent que sous la forme d’un pénis mou. À mon avis, tout le monde devrait être en thérapie, et ton nouvel homme a peut-être simplement besoin de dire ce qu’il a sur le cœur.

La thérapie est un processus, et si vous n’avez pas d’autre idée, vous ne pouvez pas attendre. Commencer la conversation sur les autres formes d’intimité pouvant vous aider à vous sentir épanouie. Discuter les limites, les restreintes et le confort concernant tous les sujets. Il existe différentes formes de relations. Je vais vous dire ce que je pense, chère amie privée de sexe. Il me semble que c’est un homme à garder, malgré ses problèmes d’érection.

—Khadija

