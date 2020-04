En plus, il n'y aura plus Uber Eats après l'apocalypse zombie.

Lorsqu’on commence à éprouver des sentiments pour quelqu’un, il se peut qu’à un moment donné, on doive lui proposer des plats qui correspondent à ses habitudes alimentaires. Si vous vous sentez perdus face à la multitude de recettes végétariennes qui s’offre à vous, ne cherchez plus : ces recettes faciles sauront bluffer votre date.

Certes, à l’ère d’Uber Eats et Deliveroo, on peut facilement s’en sortir, mais il faut envisager des situations dans lesquelles on n’a pas d’autre choix que de (oh mon Dieu) préparer un repas. Imaginez des scénarios post-apocalyptiques, une panne d’Internet ou que vous êtes coincé à huit kilomètres de chez vous dans la forêt. Ce sont des situations qui peuvent se produire, les amis, et nous devons nous y préparer. En attendant, vous pouvez être sûr que votre date sera impressionné de voir comment vous tuez tout en cuisine — en mode végétarien, bien entendu.

Et puis, pas besoin de tout ça pour faire ces recettes. Règle numéro un ? Un plat n’a pas besoin d’être compliqué pour être bon.

Maintenant, enfilez un tablier avec un mème amusant et préparez-vous à impressionner votre date — et vous-même

1. Ce brie cuit au four pour se mettre l’eau à la bouche

70 g de brie

60 g de beurre

100 g de sucre roux

55 g de noix de pécan grillées

Versez par-dessus

Commencez par préchauffer votre four à 180 degrés. Faites fondre le beurre et incorporez le sucre roux en mélangeant. Faites griller les noix de pécan dans une poêle à part et ajoutez-les au tout. Après avoir fait cuir le brie au four pendant 10 minutes, versez ce délicieux mélange dessus et servez ! Un conseil ? Faites griller une baguette pour accompagner cette préparation.

2. Sandwichs à la courge, au manchego et au vinaigre balsamique

70 g de beurre doux, et un peu plus pour le pain

75 g de butternut pelée, épépinée et coupée en tranches

2 cuillères à soupe de sirop d’érable

½ cuillère à café de piment en poudre

Gros sel et poivre à votre convenance

1 oignon doux

450 g de manchego coupé en fines tranches

135 g de graines de courge grillées

Préchauffez le four à 220 degrés. Faites fondre 30 g de beurre. Ajoutez la butternut, le beurre fondu, le sirop d’érable, le piment en poudre, le sel et le poivre dans un saladier et mélangez jusqu’à ce que le tout soit bien homogène. Versez le mélange sur une plaque à pâtisserie recouverte de papier sulfurisé et faites cuire pendant 20 minutes, jusqu’à ce qu’il soit doré et moelleux. Pendant ce temps, ajoutez 15 g de beurre dans une poêle de taille moyenne, à feu moyen/doux. Ajoutez l’oignon, mélangez pour bien l’enrober et faites cuire sans remuer, jusqu’à ce que l’oignon brunisse. Remuez et ajoutez du sel et du poivre à votre convenance. Faites cuire, en remuant de temps en temps, pendant environ 15 minutes jusqu’à ce que le mélange épaississe.

Pour faire des sandwichs, beurrez un côté de chaque tranche de pain. Sur l’autre côté, ajoutez d’abord le mManchego, puis la butternut, l’oignon caramélisé et les graines de courge. Ajoutez encore du manchego pour bien enrober les autres ingrédients. Recouvrez d’une autre tranche de pain, côté beurré vers l’extérieur. Faites chauffer une poêle à feu moyen avec 30 g de beurre. Cuire légèrement chaque sandwich environ 3 à 4 minutes de chaque côté. Une fois que le fromage est fondu et bien chaud, c’est prêt à servir !

3. Des pâtes au potiron et au fromage de chèvre qui rappellent l’automne

450 g de pâtes tagliatelles

30 g de beurre

2 gousses d’ail

1 boîte de purée de potiron

230 g de bûche de chèvre

480 g de crème fraîche épaisse

1 cuillère à café de noix de muscade

Sel et poivre à votre convenance

50 g de parmesan

8 g de sauge hachée

Persil pour décorer

Suivez les instructions figurant sur l’emballage des pâtes. Pendant ce temps, faites fondre le beurre dans une poêle à feu moyen et ajoutez l’ail. Faites revenir pendant 60 secondes avant d’ajouter les feuilles de sauge. Au bout d’une minute, ajoutez la crème fraîche, la purée de potiron, le fromage de chèvre, le parmesan et le mélange d’épices pour tarte au potiron (cannelle, gingembre, noix de muscade, clous de girofle). Laissez mijoter jusqu’à ce que tout le fromage soit fondu. Retirez du feu et salez et poivrez en fonction de votre goût. Servez le mélange chaud sur les pâtes. Agrémentez le tout de parmesan et de persil haché.

4. Un chili végan terriblement bon

Spray de cuisson

1 oignon moyen haché

1 poivron haché

280 g de tomates en boîte avec des piments verts

425 g de maïs en boîte, égoutté

425 g de haricots rouges non salés, égouttés

225 g de sauce tomate en boîte

450 g de haricots frits en boîte

Assaisonnement pour tacos selon votre goût

1 botte d’oignons verts

Vaporisez une grande marmite à l’aide d’un spray de cuisson ou enduisez-la légèrement d’huile de cuisson. Ajoutez les oignons et les poivrons et faites cuire pendant 2 à 3 minutes. Ajoutez les tomates, le maïs, tous les haricots, la sauce tomate et l’assaisonnement. Portez à ébullition, couvrez et laissez mijoter pendant environ 15 minutes. Servez le chili avec une garniture d’oignons verts.

5. Une recette facile de choux de Bruxelles

450 g de choux de Bruxelles

Huile d’olive

Sel et poivre

1 cuillère à soupe de sauce sriracha

3 cuillères à soupe de miel

1 citron

Commencez par préchauffer votre four à 200 degrés. Préparez les choux de Bruxelles en les lavant soigneusement et en coupant les extrémités. Coupez les choux de Bruxelles en deux et enlevez les feuilles jaunes extérieures. Mettez les choux de Bruxelles dans un saladier et mélangez-les avec de l’huile d’olive, du sel et du poivre. Placez-les sur une plaque de cuisson recouverte de papier aluminium et faites-les cuire pendant 35 à 40 minutes. Pendant ce temps, mélangez la sauce sriracha, le miel et le citron dans un petit bol avec du sel à votre convenance. Versez la sauce sur les choux de Bruxelles cuits et servez immédiatement.